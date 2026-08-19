Литовские спецслужбы начали проверку топ-менеджера Ланецкого на связи с Россией

Спецслужбы проверяют топ-менеджера компании "Литовские аэропорты" на связь с РФ Литовские спецслужбы начали проверку топ-менеджера Ланецкого на связи с Россией

Москва19 авг Вести.Департамент государственной безопасности Литвы проведет дополнительную проверку топ-менеджера Александра Ланецкого, назначенного членом правления компании "Литовские аэропорты", в связи с подозрениями в связях с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает местная телерадиокомпания LRT.

В связи с сомнениями относительно связей вновь назначенного члена правления компании Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты") Александра Ланецкого с Россией и Белоруссией, а также его общения с пророссийскими СМИ, Департамент государственной безопасности Литвы в ближайшие дни представит дополнительную оценку его соответствия интересам безопасности говорится в сообщении

По данным СМИ, проверка была инициирована неназванными представителями оппозиции, которые написали обращение в спецслужбы.

Ланецкий ранее занимал должность вице-президента авиационной группы Avia Solutions Group, отвечая за рынки России и Содружества независимых государств (СНГ). Как отмечается, в "Литовских аэропортах" он будет курировать стратегическое планирование и авиационную сферу.

Ранее 19 августа сообщалось, что власти Литвы хотят создать механизм оценки угрозы безопасности со стороны артистов из России и Белоруссии.