Москва1 авгВести.Литовский МИД намерен вызвать российского представителя в Вильнюсе из-за повреждения посольства страны в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис в соцсети X.
Пресс-секретарь ведомства Литвы Кристина Беликова в субботу сообщила, что здание диппредставительства страны получило повреждения при ночной атаке на военные объекты в Киеве и Киевской области.
По ее словам, повреждена крыша здания и выбито несколько окон. Пострадавших нет.
Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсезаявил Будрис
Ранее литовские СМИ сообщали, что МИД республики предложил заставить российских артистов, спортсменов и ученых подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине на въезде в страну.