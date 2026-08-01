Литва сообщила о повреждении своего посольства в Киеве МИД Литвы вызовет представителя РФ из-за повреждения посольства в Киеве

Москва1 авг Вести.Литовский МИД намерен вызвать российского представителя в Вильнюсе из-за повреждения посольства страны в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис в соцсети X.

Пресс-секретарь ведомства Литвы Кристина Беликова в субботу сообщила, что здание диппредставительства страны получило повреждения при ночной атаке на военные объекты в Киеве и Киевской области.

По ее словам, повреждена крыша здания и выбито несколько окон. Пострадавших нет.

Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе заявил Будрис

Ранее литовские СМИ сообщали, что МИД республики предложил заставить российских артистов, спортсменов и ученых подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине на въезде в страну.