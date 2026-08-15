Эстония бессрочно продлила ограничения в работе КПП на границе с РФ

Эстония продлила ограничения в работе КПП на границе с Россией Эстония бессрочно продлила ограничения в работе КПП на границе с РФ

Москва15 авг Вести.Эстония бессрочно продлила ограничения в работе КПП на российской границе, сообщил МИД РФ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Изначально ограничения были установлены до конца августа, но Таллин отказался устанавливать дату их отмены. МВД Эстонии объяснил это решение якобы необходимостью усилить безопасность и контроль на границе.

Эстония бессрочно продлила сокращенный режим работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе с Россией. КПП Нарва, Койдула и Лухамаа продолжат работать ежедневно с 7.00 до 19.00 написал МИД России в мессенджере MAX

Ранее эстонский депутат Калев Стойческу призвал власти страны полностью закрыть границу с Россией.