Москва15 авгВести.Эстония бессрочно продлила ограничения в работе КПП на российской границе, сообщил МИД РФ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Изначально ограничения были установлены до конца августа, но Таллин отказался устанавливать дату их отмены. МВД Эстонии объяснил это решение якобы необходимостью усилить безопасность и контроль на границе.
Эстония бессрочно продлила сокращенный режим работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе с Россией. КПП Нарва, Койдула и Лухамаа продолжат работать ежедневно с 7.00 до 19.00написал МИД России в мессенджере MAX
Ранее эстонский депутат Калев Стойческу призвал власти страны полностью закрыть границу с Россией.