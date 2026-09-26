Москва26 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал выдумкой и чушью используемую властями стран Прибалтики практику "негражданства".

Глава государства обратил внимание, что подобный статус не имеет аналогов в международной практике, поскольку не соответствует ни гражданству, ни иностранному гражданству, ни двойному гражданству.

Путин отметил, что это явление давно стало фактом международной жизни.

То, что они напридумывали "негражданство", это же все выдумки в странах Прибалтики. Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды. Это неграждане. Но это чушь, которая уже является фактом жизни международной на протяжении не одного года заявил Путин журналистам.

Россия продолжит добиваться соблюдения прав соотечественников, но только в международно-правовом поле. Президент РФ подчеркнул, что других инструментов Москва не применяла и применять не собирается.

Путин также прокомментировал заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном конфликте прибалтийской республики с Россией.

В конце августа в Латвии медики-русофобы не оказали помощь мужчине, потому что он не говорил на латышском языке.