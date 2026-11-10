Reuters: Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из РФ и Белоруссии

Литва будет проверять транзитное зерно из России и Белоруссии Reuters: Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из РФ и Белоруссии

Москва10 ноя Вести.Со следующей недели Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из России и Белоруссии в порту Клайпеды. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минсельхоз республики.

По данным агентства, речь идет о пшенице, кукурузе и семенах подсолнечника. Литва намерена проверять и подтверждать их происхождение, поскольку считает, что часть продукции происходит из новых российских регионов, которые Вильнюс считает украинскими. Процедура может занимать два и более месяцев.

Если выяснится, что данные о происхождении сфальсифицированы, партию груза придется вернуть или уничтожить говорится в публикации

При этом, как отмечают авторы материала, в Литве нет лабораторий, где можно было бы провести необходимые исследования, поэтому образцы будут отправлять за границу, а все расходы за хранение, исследование, возврат или уничтожение зерна будут нести экспортеры.

Ранее премьер-министр балтийской республики Миндаугас Синкявичюс сообщил, что власти Литвы предложат Евросоюзу запретить транзит российского продовольственного зерна через территорию объединения.