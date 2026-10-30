Москва30 окт Вести.Американские власти добиваются от Литвы возобновления экспорта белорусских калийных удобрений через порт Клайпеда. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в данный момент действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза (ЕС), который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В 2027 году в ЕС будет председательствовать Литва, и, теоретически, страна могла бы наложить вето на дальнейшее применение санкций, хотя Вильнюс – один из главных сторонников карательных мер.

Специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул в последние недели прощупывал почву для переговоров с литовскими дипломатами о смягчении блокады в отношении товаров из Белоруссии, которая является частью общеевропейских санкций против правительства президента [республики] Александра Лукашенко говорится в публикации

Авторы статьи также напомнили, что в сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп объявлял о работе над "масштабной сделкой" с Минском, которая касается закупки удобрений по ценам ниже канадских, поскольку на фоне новых споров Оттавы и Вашингтона по вопросу тарифов, последний теперь стремится найти альтернативных поставщиков.