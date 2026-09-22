Bloomberg: Литва не хочет отменять запрет на транзит белорусских удобрений

Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией Bloomberg: Литва не хочет отменять запрет на транзит белорусских удобрений

Москва22 сен Вести.Литва не намерена пересматривать запрет на транзит белорусских калийных удобрений через территорию Евросоюза, что может осложнить планы президента США Дональда Трампа по заключению крупной сделки с Белоруссией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что прибалтийская республика не видит оснований для изменения санкционной политики ЕС в отношении Белоруссии.

Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается сказал Будрис

Действующие ограничения запрещают транзит произведенных в Белоруссии удобрений через территорию Евросоюза. Агентство отмечает, что сохранение запрета может сорвать планы Трампа по закупке белорусского калия.

Накануне американский президент сообщил, что Вашингтон работает с Минском над заключением сделки по закупке удобрений.