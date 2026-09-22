Москва22 сенВести.Литва не намерена пересматривать запрет на транзит белорусских калийных удобрений через территорию Евросоюза, что может осложнить планы президента США Дональда Трампа по заключению крупной сделки с Белоруссией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что прибалтийская республика не видит оснований для изменения санкционной политики ЕС в отношении Белоруссии.
Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касаетсясказал Будрис
Действующие ограничения запрещают транзит произведенных в Белоруссии удобрений через территорию Евросоюза. Агентство отмечает, что сохранение запрета может сорвать планы Трампа по закупке белорусского калия.
Накануне американский президент сообщил, что Вашингтон работает с Минском над заключением сделки по закупке удобрений.