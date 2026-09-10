Таминскас: Литва пока не собирается запрещать автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

В Литве пока не планируют запрещать автобусное сообщение с Россией и Белоруссией Таминскас: Литва пока не собирается запрещать автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

Москва10 сен Вести.Литва пока не намерена запрещать автобусное сообщение с Россией и Белоруссией, пишет LRT со ссылкой на министра транспорта страны Юраса Таминскаса.

Так он ответил на призыв литовского депутата Арвидаса Анушаускаса поддержать планы Латвии по прекращению автобусных перевозок в союзные государства. По словам министра, ситуация требует взвешенной оценки.

Это паника со стороны Анушаускаса. Пусть паникует; мы же трезво оцениваем ситуацию. Мы всегда держим руку на пульсе и постоянно анализируем обстановку. Мы делаем это и сейчас, но, безусловно, не будем предпринимать никаких поспешных шагов сказал Таминскас

Ранее Министерство транспорта Латвии сообщило, что подготовило для правительства поправки к закону об автомобильном транспорте. Они предусматривают полный запрет пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.