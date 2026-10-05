FT: США впервые с 2021 года получат от Белоруссии калий

Белоруссия отправила в США калий впервые с 2021 года, пишут СМИ FT: США впервые с 2021 года получат от Белоруссии калий

Москва5 окт Вести.Соединенные Штаты в скором времени получат первую с 2021 года партию калия из Белоруссии. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации журналистов, белорусская компания загрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия на судно под флагом Маршалловых Островов в порту в Санкт-Петербурге 15 сентября. Разгрузка товара ожидается 14 октября в порту Нового Орлеана.

В 2021 году Вашингтон ввел санкции против калийной промышленности Белоруссии, однако в декабре прошлого года США начали смягчать ограничения. В марте 2026 года американская сторона сняла санкции с белорусских калийных компаний.

Согласно данным агентства Argus, в период с 2017 по 2021 год из Белоруссии в США в среднем экспортировалось 635 тысяч тонн калия ежегодно.