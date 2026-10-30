Белоруссия намерена договориться об авиасообщении с США Минтранс Белоруссии: планируется открытие авиасообщения с США

Москва30 окт Вести.Белоруссия рассчитывает наладить авиасообщение с Соединенными Штатами, о таких планах в четверг на пресс-конференции в Минске сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб.

Вопрос идет только в положительном ключе. Ожидается еще большее наращивание взаимодействия, снятие отдельных ограничений, открытие авиасообщения с Соединенными Штатами Америки, которое стоит у нас в плане и перспективе. Поэтому будем только приветствовать, если это будет гораздо быстрее со стороны наших партнеров сказал он

Отвечая на вопрос об отношениях с Вашингтоном после отмены ограничений против национального перевозчика "Белавиа" и ряда бортов, которыми пользуются белорусские власти, Голуб заметил, что "уже сегодня можно говорить о новых приобретениях". Что именно имелось в виду, он не уточнил. Помимо этого, по его словам, "появились подвижки в техническом обслуживании данных самолетов".

Санкции в отношении "Белавиа" США ввели в августе 2023 года, а в ноябре 2025 года сняли.

Отдельным решением Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) убрало из списка заблокированных компаний самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ, используемый правительством Белоруссии.

Кроме того, американское ведомство оформило временную лицензию, разрешающую эксплуатацию, в том числе обслуживание, полеты и прочие технические и коммерческие операции, для трех конкретных бортов, "связанных с использованием Александром Лукашенко или предприятием "Славкалий"".

Ранее эксперты отмечали, что снятие санкций с "Белавиа" может дать россиянам новый маршрут в США.