Москва21 окт Вести.Министерство финансов Соединенных Штатов исключило генерального директора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова из санкционного списка, касающегося Белоруссии.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ведомства, Рыбаков больше не значится в соответствующем перечне.

В начале октября газета Financial Times писала, что США в скором времени получат первую с 2021 года партию белорусского калия.

В 2021 году Вашингтон ввел санкции в отношении калийной промышленности Белоруссии, однако в декабре прошлого года США начали смягчать ограничения. В марте текущего года американская сторона сняла санкции с белорусских калийных компаний.