Минфин США снял санкции с гражданина Швейцарии и турецкой фирмы

США сняли антироссийские санкции со швейцарца и компании из Турции Минфин США снял санкции с гражданина Швейцарии и турецкой фирмы

Москва16 сен Вести.Министерство финансов США исключило гражданина Швейцарии и турецкую компанию из списка антироссийских санкций. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Из санкционного списка исключен руководитель швейцарской компании Tamyna AG Ханс Петер Боматтер. Ограничения также сняты с турецкой компании Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi.

Причины исключения Боматтера и турецкой компании из санкционного списка в сообщении OFAC не уточняются.