США исключили 7 физлиц и два судна из санкционных списков по РФ Минфин США вычеркнул из санкционных списков 7 физлиц

Москва24 июн Вести.Министерство финансов США опубликовало на своем сайте данные об исключении из санкционного списка по России двух судов, двух юридических лиц и семи физических лиц, включая сына бизнесмена Владимира Потанина Ивана.

По данным американских властей, санкции снимаются с Германа Белоуса, Михаила Клюкина, Ирины Кремлевой, Виктора Николаева, Надии Черкасовой, Максима Смирнова и Ивана Потанина.

Также из санкционных списков исключены суда "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов" и турецкие юридические лица IDA Elevator Industry and Trade Limited Company и Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Днем ранее Минфин США снял санкции с трех россиян - Антона Круговова, Тамары Топчий и Наталии Пузырниковой.