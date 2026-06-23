Москва23 июнВести.Министерство финансов США исключило трех физических лиц из антироссийских санкционных списков. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами американского ведомства (OFAC).
Уточняется, что санкции отменены в отношении Антона Круговова, Тамары Топчий и Наталии Пузырниковой. Каких-либо разъяснений по решению нет.
Подчеркивается, что ограничения против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчий – с компанией Invention Bridge SL.
Две недели назад США сняли санкции с бывшего замглавы правления "Сбера" Сергея Мальцева. В апреле из-под санкций был выведен экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.
Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что в скором времени Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти.