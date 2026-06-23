Минфин США снял санкции с трех россиян Минфин США исключил трех россиян из санкционного списка

Москва23 июн Вести.Министерство финансов США исключило трех физических лиц из антироссийских санкционных списков. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами американского ведомства (OFAC).

Уточняется, что санкции отменены в отношении Антона Круговова, Тамары Топчий и Наталии Пузырниковой. Каких-либо разъяснений по решению нет.

Подчеркивается, что ограничения против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчий – с компанией Invention Bridge SL.

Две недели назад США сняли санкции с бывшего замглавы правления "Сбера" Сергея Мальцева. В апреле из-под санкций был выведен экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.

Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что в скором времени Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти.