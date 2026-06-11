Москва11 июн Вести.Соединенные Штаты исключили из санкционных списков бывшего замглавы правления "Сбера" Сергея Мальцева. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Помимо прочего, ограничения сняты с Ольги Райкес — уроженки Екатеринбурга с гражданством России и Израиля. Согласно Forbes, Райкес — один из основателей и руководителей семейного офиса Confideri, а также совладелец австрийской фирмы Vend Ore Gmbh. Хотя сама компания остается под санкциями, в пресс-релизе Минфина США она теперь привязана к другому лицу — Марату Савелову, который также был внесен в санкционный список вместе с Райкес и также упоминался Forbes как основатель и руководитель Confideri.

Ранее США сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.