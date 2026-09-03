США сняли санкции с компании DuLac Capital и ее филиалов в РФ

Минфин США исключил из черного списка швейцарскую DuLac Capital США сняли санкции с компании DuLac Capital и ее филиалов в РФ

Москва3 сен Вести.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США исключило из своих санкционных списков швейцарскую инвестиционную компанию DuLac Capital Ltd, а также ее российские представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Швейцарская компания со штаб-квартирой в Цюрихе, специализировавшаяся на управлении активами и обслуживании частного капитала, была включена в черный список США в 2023 году из-за деятельности на российском рынке финансовых услуг. В настоящее время DuLac Capital Ltd проходит процедуру ликвидации в Швейцарии.