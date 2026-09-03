США ввели санкции против 5 кубинских организаций и внука Рауля Кастро Минфин США расширил санкции против Кубы и семьи Кастро

Москва3 сен Вести.Министерство финансов США внесло в санкционные списки пять кубинских организаций и внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Под санкции попали Фидель Эрнесто Кастро Калис, а также Внешнеторговый банк Кубы, компании Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni.

25 августа президент США Дональд Трамп решил продлить действие топливной блокады Кубы до сентября 2027 года. В указе американского лидера подчеркивается, что это решение отвечает национальным интересам США.

По версии агентства Bloomberg, Вашингтон откладывает вариант с применением военной силы против Кубы на второй план и сосредотачивается вместо этого на экономическом давлении.

Блокаду Кубы США начали в октябре 1960 года. Это самое долгое эмбарго в мировой истории сильно бьет по кубинской экономике и населению, особенно с тех пор, как прекратил свое существование Советский Союз.

В настоящее время Куба уже несколько месяцев испытывает проблемы с энергоснабжением. После того как США похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, власти боливарианской республики были вынуждены пойти на уступки Вашингтону по ряду вопросов. Один из них – поставки нефти на Кубу. Они полностью остановились. А Венесуэла была основным поставщиком топлива.