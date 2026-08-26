Москва26 авгВести.Соединенные Штаты упорно пытаются задушить целую нацию, продлевая торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы.
Об этом сообщил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья.
Он отметил, что решение о продлении блокады совпало с "самым жестким периодом нападения" Штатов на остров.
Продление действия так называемого закона о торговле с врагом до сентября 2027 года - это не просто рядовой административный акт, а подтверждение того, что Вашингтон упорно продолжает стремиться задушить целую нациюнаписал министр в соцсети X
Накануне американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить действие топливной блокады Кубы до сентября 2027 года. В указе подчеркивается, что это решение отвечает национальным интересам США.
Ранее агентство Bloomberg написало, что Вашингтон сосредотачивается на экономическом давлении против Кубы, откладывая на второй план вариант с применением военной силы против республики.