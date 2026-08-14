Bloomberg: США все меньше хотят использовать военную силу против Кубы

США сосредоточились на экономическом давлении против Кубы, снизив военное Bloomberg: США все меньше хотят использовать военную силу против Кубы

Москва14 авг Вести.Белый дом откладывает вариант с применением военной силы против Кубы на второй план и сосредотачивается вместо этого на экономическом давлении, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что с помощью лишения Кубы всех источников дохода Вашингтону удастся вызвать внутри руководства республики раскол и вынудить пойти с Америкой на переговоры.

Стратегия администрации Трампа в отношении Кубы все больше сосредотачивается на усилении санкций и экономического давления, а не на применении военной силы для свержения коммунистического руководства острова говорится в публикации

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва категорически не приемлет давление Вашингтона на Гавану. Он подчеркнул, что сломить волю кубинского народа США не удастся, а новые ограничительные меры против Кубы показывают лишь бессилие Америки.