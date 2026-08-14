Москва14 авгВести.Белый дом откладывает вариант с применением военной силы против Кубы на второй план и сосредотачивается вместо этого на экономическом давлении, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что с помощью лишения Кубы всех источников дохода Вашингтону удастся вызвать внутри руководства республики раскол и вынудить пойти с Америкой на переговоры.
Стратегия администрации Трампа в отношении Кубы все больше сосредотачивается на усилении санкций и экономического давления, а не на применении военной силы для свержения коммунистического руководства островаговорится в публикации
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва категорически не приемлет давление Вашингтона на Гавану. Он подчеркнул, что сломить волю кубинского народа США не удастся, а новые ограничительные меры против Кубы показывают лишь бессилие Америки.