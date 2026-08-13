Рябков: Россия категорически не приемлет политику США в отношении Кубы

В МИД России высказались о давлении США на Кубу Рябков: Россия категорически не приемлет политику США в отношении Кубы

Москва13 авг Вести.Россия категорически не приемлет политику Соединенных Штатов в отношении Кубы, которая заключается в оказании давления на островное государство. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе памятной акции, приуроченной к 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не удастся сломить волю кубинского народа. По его словам, США проявляют бессилие, когда вводят против Кубы новые ограничительные меры.

Мы категорически не приемлем данную политику. Мы выражаем непоколебимую солидарность с нашими кубинскими друзьями сказал Рябков

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сейчас рассматривают все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия.