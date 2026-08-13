Хегсет: США рассматривают все возможные шаги в отношении Кубы, включая военные

В Пентагоне не исключили применение военной силы против Кубы Хегсет: США рассматривают все возможные шаги в отношении Кубы, включая военные

Москва13 авг Вести.Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам министра войны, у Вашингтона в разработке находится "множество вариантов" дальнейших действий в отношении островного государства.

Рассматриваются все варианты, включая военные сказал Хегсет

Он подчеркнул, что Кубе следует учитывать готовность американского президента Дональда Трампа отстаивать ключевые стратегические интересы США в регионе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба изменит свой политический курс еще до завершения полномочий Трампа. При этом глава Госдепартамента не уточнил, какие именно изменения ждут республику.