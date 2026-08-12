Рубио предрек Кубе "другой путь" еще до ухода Трампа из Белого дома Рубио: Куба пойдет другим путем еще до конца президентского срока Трампа

Москва12 авг Вести.Куба изменит свой политический курс еще до завершения полномочий президента США Дональда Трампа, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью подкасту Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера.

Я уверен, что Куба еще до окончания работы этой администрации встанет на необратимый путь к совсем другому будущему отметил Рубио

При этом госсекретарь не уточнил, какие именно изменения ждут Кубу, но напомнил об опыте стран Восточной Европы в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Восточноевропейским странам потребовалось от трех до пяти лет, чтобы стать теми странами, которые мы знаем сегодня. Вероятно, Польша – наилучший пример. Так что я думаю, что Куба встанет на этот путь заявил Рубио

США заинтересованы в том, чтобы на Кубе сохранялась стабильность, и эта страна "находилась в гармонии с США", поскольку это соответствует американским национальным интересам, пояснил госсекретарь.

Трамп подписал 29 января указ, который позволяет вводить таможенные пошлины на поставки нефти на Кубу. Кроме того, США ввели экономическую блокаду Кубы.

Трамп заявил также, что после завершения военной операции против Ирана США "могут заглянуть" на Кубу.

Газета The New York Times написала, что Белый дом пытается найти действующего или бывшего кубинского чиновника, который мог бы возглавить правительство в Гаване и изменить курс страны в отношении Вашингтона.