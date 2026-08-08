NYT: США рассчитывают на смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

США допускают реализацию на Кубе венесуэльского сценария NYT: США рассчитывают на смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

Москва8 авг Вести.США ищут среди действующих и бывших кубинских чиновников кандидата, который мог бы возглавить правительство Кубы в соответствии со сценарием в Венесуэле.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT). Источники издания выделяют среди таких потенциальных кандидатов внучатого племянника Фиделя Кастро Оскара Перес-Оливу Фрагу, которого поддерживает Гавана. Однако власти США, вероятно, сочтут его неприемлемым.

Второй вероятный кандидат – бывший телохранитель экс-лидера Кубы Рауль Гильермо Родригес Кастро, не занимавший государственных постов. Среди возможных кандидатов NYT также выделила действующего министра внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альвареса Касаса.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что известная жесткой позицией в отношении США Куба больше напоминает Иран, чем Венесуэлу. Это заставляет Вашингтон выбирать между необходимостью сотрудничать с действующим кубинским правительством и готовить планы его свержения. Кубинский вопрос является приоритетным для госсекретаря США Марко Рубио.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало спецгруппу по Кубе, в которую вошли эксперты по "кибероперациям", аналитики разведданных и специалисты по "операциям оказания влияния".

Президент США Дональд Трамп сообщил о массированном ударе 3 января 2026 года по Венесуэле и захвате спецназом президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Они предстали перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в причастности к "наркотерроризму".