NYT: ЦРУ тайно создало специальную группу по Кубе с хакерами и аналитиками

NYT: ЦРУ создало группу по Кубе, в которую вошли специалисты по "кибероперациям" NYT: ЦРУ тайно создало специальную группу по Кубе с хакерами и аналитиками

Москва6 авг Вести.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальную группу по Кубе, в состав которой вошли эксперты по "кибероперациям", аналитики разведывательных данных и специалисты по "операциям оказания влияния". Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Организация рабочей группы, как отмечается, позволит ЦРУ быстрее направить на Кубу больше финансовых, технических и человеческих ресурсов для оказания давления.

ЦРУ тайно создало оперативную группу по Кубе, приступив к реализации планов по более слаженной кампании по оказанию давления на кубинское правительство с целью принуждения его к экономическим, политическим и кадровым изменениям, которых требует президент [президент США Дональд] Трамп говорится в материале

Издание подчеркивает, что ЦРУ в 1960 году уже создавало рабочую группу по Кубе.

Мандат новой целевой группы более ограничен: создать разногласия среди кубинской политической элиты в надежде надавить на кубинцев, чтобы те сместили антиамериканских лидеров на более практичных, которые будут больше уступать требованиям Трампа сообщается в публикации

Телеканал CBS News ранее передал, что высокопоставленные военные в Пентагоне рассматривают варианты действий против Гаваны, включая десантирование на остров. При этом подобные обсуждения, как уточнялось, не означают, что Трамп принял решение провести операцию.