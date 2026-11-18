Отношения с ЕС для Минска уже не критичны, заявил глава МИД Белоруссии МИД Белоруссии: отношения с ЕС уже не имеют для Минска критического значения

Москва18 ноя Вести.Отношения с ЕС уже не носят для Минска какого-либо критического значения, отметил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. В интервью индийскому изданию CNN-News18 он отметил, что вопрос снятия европейских санкций не стоит для страны так остро, поскольку Белоруссия с ними успешно справилась и перенаправила внешнюю торговлю в другие регионы мира.

По мнению белорусского дипломата, для европейских государств не может остаться незамеченным диалог между Белоруссией и США, который характеризуется искренней симпатией лидеров двух стран. Этот диалог выстроен на прагматической основе.

Хочу сказать, что сегодня отношения с Европейским союзом из-за введенных против нас в свое время ограничений уже не носят для нас какого-либо критического характера... Поэтому на данный момент вопрос снятия европейских санкций не стоит для нас так остро, хотя мы, конечно, хотели бы нормальных взаимоотношений с Европейским союзом и отмены санкций, поскольку считаем их абсолютно незаконными, противоречащими как духу, так и букве устава Организации Объединенных Наций пояснил глава МИД РБ

Минск, продолжил он, не только призывает к отмене этих рестрикций, но и поднимает вопрос о незаконных санкциях на различных международных правовых площадках. Но развитие отношений с другими странами для Минска не могут развиваться в ущерб тем вещам, которые имеют для нас принципиальное значение, подчеркнул глава МИД. Белорусский дипломат привел в пример отношения Белоруссии со своим ближайшим союзником – Россией. Они никогда не могут быть предметом торга при выстраивании каких-либо отношений с любым западным государством, отметил Рыженков.

Например, отношения Республики Беларусь с нашим ближайшим союзником - Россией - никогда не могут быть предметом торга при выстраивании каких-либо отношений с любым западным государством. Это безусловный приоритет. Об этом постоянно говорит глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко добавил белорусский дипломат

Страны Запада начали вводить санкции против Минска после президентских выборов 2020 года. Расширения западных санкций против Белоруссии произошло после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. После визитов американских переговорщиков и спецпосланника США Джона Коула часть санкций с Минфина республики и белорусских компаний, включая "Беларуськалий", Белорусскую калийную компанию и "Белавиа", была снята.