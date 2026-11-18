Москва18 ноя Вести.Размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник" является вынужденной мерой. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18.

Как отметил дипломат, в настоящий момент в ряде стран Европейского союза происходит масштабная милитаризация. В связи с этим, подчеркнул министр, Минск был вынужден предпринять ответные шаги.

Хочу сказать, что размещение тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник", способного нести это оружие - да и в принципе являющегося мощнейшим оружием даже без ядерного заряда, - это вынужденная мера, которую Республика Беларусь приняла... совместно со своим союзником - Российской Федерацией сказал Рыженков

Ранее Рыженков отмечал, что "Орешник" представляет собой серьезный сдерживающий фактор для западных стран. В интервью для CNN-News18 он также добавил, что отношения с Россией для Минска никогда не будут предметом торга на переговорах со странами Запада. Дипломат подчеркнул, что отношения с ЕС для Минска уже не критичны.