Рыженков: войны с РФ хотят только политики, простым гражданам ЕС она не нужна

Глава МИД Белоруссии: простым европейцам война с Россией не нужна Рыженков: войны с РФ хотят только политики, простым гражданам ЕС она не нужна

Москва2 окт Вести.Простым жителям Евросоюза война с Россией совершенно не нужна, конфликта хотят только европейские политики. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

По его словам, стремлением к вооруженному противостоянию с Россией политики ЕС пытаются оправдать свои действия на протяжении последних лет, пока идет спецоперация РФ на Украине.

Никому эта война среди простых граждан Европейского союза не нужна. В нее "играются" только европейские политики, которые… хотят сохранить лицо…, нанести, что уж тут говорить, цивилизационное поражение России, потому что им надо каким-то образом оправдать все свои действия за эти четыре года цитирует министра РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", прокомментировал заявления западных политиков о подготовке к войне с РФ. Он заверил, что РФ нет агрессивных планов в отношении других стран. При этом глава государства подчеркнул, что в случае нападения Россия даст ответ с применением всех имеющихся у нее сил и средств.