Глава Хорватии рассказал о намерении европейских политиков разжечь конфликт с РФ Президент Хорватии: ряд политиков ЕС хотят спровоцировать конфликт с Россией

Москва21 июл Вести.Для Евросоюза (ЕС) нет угроз со стороны РФ, но некоторые силы хотят спровоцировать конфликт с Москвой, а потом сбежать. Об этом сообщил глава Хорватии Зоран Миланович, передает его канцелярия.

Он почеркнул, что Хорватии на данный момент не стоит участвовать в "коалиции желающих", так как на сегодняшний день "это всего лишь психологическая подготовка к войне против России".

Со стороны России нет опасности с точки зрения территории, безопасности, мира или жизней граждан ЕС. Но можно спровоцировать конфликт, и у некоторых людей бьются сердца ради этого. А потом они сбегут сообщил хорватский лидер

Миланович добавил, что Евросоюз "занимается исключительно разговорами о войне и попытками финансирования военного производства".

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, агрессивные члены Евросоюза делают все, чтобы контактов между Европой и Россией не произошло.

Между тем, стало известно, что траты стран ЕС на оборону увеличились в 2025 году на 20% по сравнению с 2024 годом.