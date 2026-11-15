Министр обороны Белоруссии: мы давно видим, что Европа готовится к войне

Глава МО Белоруссии: европейцы готовятся к войне, хотя они об этом молчат Министр обороны Белоруссии: мы давно видим, что Европа готовится к войне

Москва15 ноя Вести.Уже длительное время европейские страны готовятся к войне, прикрываясь якобы угрозой со стороны России и Белоруссии, однако они открыто об этом не заявляют. Об этом сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

То, что комплекс мероприятий по подготовке к войне идет уже давно, мы это видели и отмечали уже давно. Просто европейские лидеры про это не говорили. Но мы же видим, как совершенствуется инфраструктура, отрабатывается логистика - аэродромы, базы хранения, пункты управления, не говорю уже про количество мероприятий оперативной боевой подготовки, которое в разы возросло, и той разведывательной деятельности, которая ведется против Республики Беларусь и Российской Федерации отметил Хренин

Он добавил, что свои действия европейцы оправдывают якобы угрозой со стороны "агрессоров" - России и Белоруссии.

Мы же видим, большинство людей понимают, что это глупость подчеркнул глава Минобороны республики

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать с европейцами архитектуру безопасности будет бесполезно, если они не будут хотеть мира на самом деле.