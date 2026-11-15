Песков: обсуждать с ЕС формулу безопасности бесполезно, если они не хотят мира

Песков: говорить с европейцами бесполезно, если они не хотят мира Песков: обсуждать с ЕС формулу безопасности бесполезно, если они не хотят мира

Москва15 ноя Вести.Обсуждать с европейцами архитектуру безопасности будет бесполезно, если они не будут хотеть мира на самом деле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, украинское урегулирование так или иначе будет связано с новой архитектурой безопасности в Европе. Это связанные вещи, которые не могут существовать друг без друга.

Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно добавил Песков

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что переговорщики от Европы пока не пытались выйти на контакт с российской стороной.