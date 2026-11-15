Москва15 нояВести.Обсуждать с европейцами архитектуру безопасности будет бесполезно, если они не будут хотеть мира на самом деле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его словам, украинское урегулирование так или иначе будет связано с новой архитектурой безопасности в Европе. Это связанные вещи, которые не могут существовать друг без друга.
Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезнодобавил Песков
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что переговорщики от Европы пока не пытались выйти на контакт с российской стороной.