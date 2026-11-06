Песков: Москве не поступали идеи от Европы по гарантиям безопасности

Песков заявил об отсутствии у РФ предложений Европы по гарантиям безопасности Песков: Москве не поступали идеи от Европы по гарантиям безопасности

Москва6 ноя Вести.Россия не получала от европейских стран предложений по гарантиям безопасности для всех сторон украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он провел брифинг с журналистами.

Что касается каких-то идей от европейцев, то к нам они не поступали, они нам неизвестны сказал Песков

При этом он отметил, что участие европейских стран в обсуждении будущей системы безопасности в Европе потребуется на определенном этапе. По его словам, такой разговор будет необходим при рассмотрении вопросов взаимного обеспечения безопасности России и Украины.

Песков также сообщил, что никаких подробностей о большой мирной сделке, о которой говорил глава Белого дома Дональд Трамп, у Кремля нет.