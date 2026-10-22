Песков: Европа, в отличие от США, не делает ничего для урегулирования на Украине Песков: администрация США многим способствует украинскому урегулированию

Москва22 окт Вести.Администрация США делает очень много для мирного завершения конфликта на Украине, в то время как Европа только провоцирует развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Европы, подчеркнул он, не делают ничего для мирного завершения конфликта.

Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы... делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий сказал Песков

В Кремле, также указал пресс-секретарь президента РФ, не слышали ни одного заявления от европейских и украинских представителей, свидетельствующего об их желании сменить эскалацию на диалог.