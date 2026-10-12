Москва12 октВести.Европейские страны препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине и стремятся не допустить прекращения боевых действий. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейские государства нельзя отнести к сторонникам мирного разрешения украинского кризиса.

Европейцы - это, скорее, "партия войны", которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться

подчеркнул Песков

Ранее американский экономист Джеффри Сакс раскритиковал идею присутствия войск Европы на Украине.