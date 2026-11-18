Москва18 нояВести.Москва слышит агрессивные заявления европейцев о России, это наталкивает на сомнения относительно способности ЕС помочь урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Вестей".
Он пояснил, что стороны обычно принимают участие в переговорах в качестве посредника для того, чтобы помочь прийти к мирному решению.
Мы слышали, наоборот заявление достаточно агрессивное. Заявление госпожи [главы евродипломатии Каи] Каллас. Мы слышали заявление других представителей из Брюсселя. Заявления представителей Великобритании исключительно конфронтационного характера. Участие таких людей может ли помочь поискам мирного урегулирования? Это большой вопроссказал пресс-секретарь российского лидера
Песков уточнил, что следует сначала понять, настроены ли европейцы так же искренне, как американская сторона, искать мирные пути урегулирования.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию на Украине, а европейские политики продолжают разжигать конфликт.