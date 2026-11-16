Москва16 ноя Вести.Заявления в Евросоюзе о давлении на Россию говорят о нежелании Европы способствовать переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Москва хотела бы получить от европейских представителей прояснений того, насколько их позиция может помочь в продвижении мирного процесса.

Мы слышали заявления – и [главы ЕК Урсулы] фон дер Ляйен, и ее коллег из Брюсселя, говорящие о том, что безоговорочная поддержка Украины будет сохраняться. А главное, будет сохраняться линия на усиление давления на Россию, с тем чтобы вынудить Россию пойти на мирный процесс. Такие формулировки свидетельствуют скорее о нежелании способствовать мирному процессу сказал он журналистам

Также Пескову задали вопрос о возможном участии Европы в мирных переговорах. В ответ он напомнил, что согласовывался именно трехсторонний формат с участием РФ, США и Украины.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине группой из пяти стран и институтами Евросоюза.