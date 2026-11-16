Москва16 нояВести.Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза (ЕС). Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X.
Соответствующий пост глава ЕК опубликовала после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Сегодня вечером [15 ноября] мы с Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате "E5 + ЕС"написала фон дер Ляйен
Аббревиатура E5 означает "оборонную европейскую группу из пяти государств". В нее входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Эти страны обладают наиболее крупными оборонными бюджетами и самым мощным военным потенциалом среди всех европейских государств.
Ранее стало известно, что Россия не будет ставить условий по переговорной группе от Европы.