Фон дер Ляйен: Европа будет участвовать в переговорах по Украине в формате E5+ЕС

Глава ЕК раскрыла, как Европа собирается участвовать в переговорах по Украине Фон дер Ляйен: Европа будет участвовать в переговорах по Украине в формате E5+ЕС

Москва16 ноя Вести.Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза (ЕС). Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X.

Соответствующий пост глава ЕК опубликовала после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Сегодня вечером [15 ноября] мы с Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате "E5 + ЕС" написала фон дер Ляйен

Аббревиатура E5 означает "оборонную европейскую группу из пяти государств". В нее входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Эти страны обладают наиболее крупными оборонными бюджетами и самым мощным военным потенциалом среди всех европейских государств.

Ранее стало известно, что Россия не будет ставить условий по переговорной группе от Европы.