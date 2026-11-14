Песков: Россия не хочет и не будет ставить условий по переговорщикам от ЕС

Песков: РФ не будет ставить условий по переговорной группе от Европы Песков: Россия не хочет и не будет ставить условий по переговорщикам от ЕС

Москва14 ноя Вести.Российская сторона не хочет и не будет ставить условия по переговорной группе от Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, России было бы полезно узнать, насколько позиция Европы потенциально может способствовать мирному процессу.

Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе приводит слова Пескова Telegram-канал "Юнашев Live"

Ранее сообщалось, что Европа не может найти единого представителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за особенностей политического устройства и распределения полномочий между европейскими институтами и государствами.