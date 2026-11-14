Москва14 нояВести.Российская сторона не хочет и не будет ставить условия по переговорной группе от Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, России было бы полезно узнать, насколько позиция Европы потенциально может способствовать мирному процессу.
Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группеприводит слова Пескова Telegram-канал "Юнашев Live"
Ранее сообщалось, что Европа не может найти единого представителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за особенностей политического устройства и распределения полномочий между европейскими институтами и государствами.