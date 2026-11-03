Песков: европейцы очень долго не могут определить, кто имеет право общаться с РФ

Европейцы долго не могут решить, кто должен общаться с Россией, заявил Песков Песков: европейцы очень долго не могут определить, кто имеет право общаться с РФ

Москва3 ноя Вести.Европейцы уже очень долго не могут определиться, кто имеет право вести диалог с Россией, заявил в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается европейцев – они же очень долго не могут определиться вообще, кто у них имеет право с нами разговаривать. У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга сказал Песков

Поэтому, добавил он, у европейцев будут продолжаться сложные процессы избрания лиц, которые все же, по их мнению, получат право вести переговоры с Москвой.

Ранее Песков отметил, что диалог с европейцами по урегулированию конфликта на Украине невозможен, пока они говорят только о стратегическом поражении РФ. Чтобы этот разговор состоялся, европейцы должны сменить подход, подчеркнул он.