Песков заявил, что РФ и Европе придется общаться по будущей системе безопасности Песков: РФ и Европе придется общаться по будущей системе безопасности

Москва3 ноя Вести.России и Европе рано или поздно придется общаться по будущей системе безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы с кем сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах с участием Соединенных Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.