Песков допустил встречу лидеров РФ, США и Украины после окончания переговоров

Песков: встрече глав США, РФ и Украины должна предшествовать длительная работа Песков допустил встречу лидеров РФ, США и Украины после окончания переговоров

Москва28 окт Вести.Встреча на высшем уровне с участием лидеров России, США и Украины станет возможной, когда переговорный процесс выйдет на финальную стадию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова приводит российский журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

Представитель Кремля не стал опровергать заявления президента США Дональда Трампа о перспективах таких консультаций, но подчеркнул, что подобной встрече должна предшествовать длительная и скрупулезная подготовка.

Комментируя слова американского президента о вероятности проведения переговоров в ближайшее время, он не назвал четких сроков.

Понятие "скорое время" - это растяжимое понятие заявил Песков

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что ориентировочно переговоры должны пройти в середине, десятых числах ноября, однако точной даты пока нет.