Песков: в РФ надеются, что встреча Путина и Уиткоффа состоится в ближайшее время

В Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина и Уиткоффа Песков: в РФ надеются, что встреча Путина и Уиткоффа состоится в ближайшее время

Москва20 окт Вести.Россия надеется, что уже в скором времени переговорщики от США смогут сообщить президенту РФ Владимиру Путину о своих контактах с украинской и европейской сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков уточнил, что в Кремле также рассчитывают на продолжение обмена сигналами между РФ и США по ряду важных тем.

Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу. И американские переговорщики, господин [Стивен] Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами сообщил он

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил важность и своевременность встреч с американской делегацией.

Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные добавил Песков

Ранее газета NYT написала, что последние решения президента США Дональда Трампа говорят о его стремлении восстановить отношения с Россией.