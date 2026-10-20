Москва20 октВести.Россия надеется, что уже в скором времени переговорщики от США смогут сообщить президенту РФ Владимиру Путину о своих контактах с украинской и европейской сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами Песков уточнил, что в Кремле также рассчитывают на продолжение обмена сигналами между РФ и США по ряду важных тем.
Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу. И американские переговорщики, господин [Стивен] Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцамисообщил он
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил важность и своевременность встреч с американской делегацией.
Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательныедобавил Песков
Ранее газета NYT написала, что последние решения президента США Дональда Трампа говорят о его стремлении восстановить отношения с Россией.