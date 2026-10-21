Песков: разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным

В Кремле ожидают, что разговор Путина с Уиткоффом будет продолжительным Песков: разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным

Москва21 окт Вести.Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа будет серьезным и длительным. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В среду Путин и Уиткофф проводят переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Контакты идут, я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Но посмотрим, какие будут результаты отметил Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что перспективы урегулирования украинского конфликта во многом зависят от готовности Киева делать шаги к миру. При этом дальнейшее промедление Украины может привести к еще менее благоприятным для нее условиям.

Путин, отметил Песков, остается открытым к поиску дипломатического решения конфликта.