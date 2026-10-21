Москва21 октВести.Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа будет серьезным и длительным. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В среду Путин и Уиткофф проводят переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Контакты идут, я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Но посмотрим, какие будут результатыотметил Песков
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что перспективы урегулирования украинского конфликта во многом зависят от готовности Киева делать шаги к миру. При этом дальнейшее промедление Украины может привести к еще менее благоприятным для нее условиям.
Путин, отметил Песков, остается открытым к поиску дипломатического решения конфликта.