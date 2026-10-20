Reuters: после переговоров в Норвегии Уиткофф посетит РФ и встретится с Путиным

Reuters узнал о планах Уиткоффа встретиться с Путиным в России Reuters: после переговоров в Норвегии Уиткофф посетит РФ и встретится с Путиным

Москва20 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается приехать в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Журналист агентства Эрин Банко на странице в соцсети X уточнила, что поездка представителя Дональда Трампа в Москву намечена на текущую неделю и может состояться после того, как спецпосланник президента США пообщается с украинской делегацией в столице Норвегии Осло.

5 сентября в Кремле уже проходили переговоры Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером — консультации заняли порядка трех часов.

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава государства в ходе этой беседы акцентировал внимание американских переговорщиков на необходимости устранить первопричины украинского конфликта.

Ушаков добавил, что Уиткофф и Кушнер "взяли на заметку" слова Путина о сущности киевского режима.