Reuters: Уиткофф и Кушнер поедут в Норвегию для участия в переговорах по Украине

Reuters: Уиткофф и Кушнер проведут в Норвегии переговоры по Украине Reuters: Уиткофф и Кушнер поедут в Норвегию для участия в переговорах по Украине

Москва20 окт Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также предприниматель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют на текущей неделе посетить Норвегию, где, как ожидается, пройдет очередной раунд переговоров об урегулировании на Украине, передает Reuters.

По данным источников агентства, принять участие во встречах может глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее в Майами прошли переговоры между украинской делегацией, представителями "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и американской стороной. По данным СМИ, они завершились досрочно. Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили своим визави, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит о заключении сделки с РФ по дизельному топливу.

В течение шестичасовой встречи американские переговорщики настойчиво призывали украинскую и европейскую стороны подготовить новые предложения по поводу урегулированию конфликта на Украине.