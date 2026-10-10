Reuters: между США и Украиной в Майами обсуждался вопрос территорий

На Западе раскрыли тему переговоров Украины и США в Майами Reuters: между США и Украиной в Майами обсуждался вопрос территорий

Москва10 окт Вести.На переговорах по Украине в Майами представители США и Киева обсудили "деликатную тему", касающуюся территории. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, Киев на встрече пытался настоять на возвращении ему уже освобожденных Россией территорий.

По словам источника, отказавшегося вдаваться в подробности, делегации обсудили деликатную тему, касающуюся территории говорится в материалах агентства

Кроме того, стороны обсудили "архитектуру безопасности" между РФ и Европой, которая может заложить основу для мира в будущем.

Ранее сообщалось, что переговоры Украины и США в Майами прервались из-за сделки между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля.