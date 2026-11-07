Москва7 нояВести.Администрация президента США Дональда Трампа поменяла подход к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и включила в повестку новый стратегический вопрос. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, США сместили фокус с локального перемирия или территориальных уступок в сторону общеевропейской безопасности. Именно этот вопрос будет поставлен во главу угла на предстоящих переговорах.
Инициативу привлечь Россию к обсуждению будущей архитектуры безопасности в Европе высказал зять президента США Джаред Кушнер. Однако это предложение сразу же вызвало опасения у главы киевского режима Владимира Зеленского.
Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября. Встреча пройдет в Абу-Даби.