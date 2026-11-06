FT: Европа не ожидала слов Кушнера о переговорах по безопасности с Россией

Европу застали врасплох слова Кушнера о переговорах по безопасности с РФ FT: Европа не ожидала слов Кушнера о переговорах по безопасности с Россией

Москва6 ноя Вести.Европейцы были застигнуты врасплох заявлением зятя американского президента Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера о переговорах по безопасности в Европе с Россией в рамках мирного урегулирования на Украине, заявила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Полная неожиданность… Абсолютно никаких разговоров о будущем НАТО не было, и все единодушны в том, что любые изменения в НАТО или сокращение его присутствия исключены сказал один из собеседников FT

Как отметили журналисты, заявление Кушнера вызвало среди европейцев обеспокоенность, поскольку они настаивают, что без них переговоры о безопасности в Европе проходить не могут. В то же время они не в состоянии выстроить единую линию на переговорах с Россией, поскольку все их инициативы в этой сфере "отрывочны и хаотичны".

Ранее Кушнер заявил, что США ставит своей целью на переговорах с Россией по Украине обсуждение всех вопросов, которые вызывают у сторон конфликта озабоченность в области безопасности. Вашингтон стремится к тому, чтобы минимизировать риск новых конфликтов, подчеркнул он.