Москва6 нояВести.Цель США на мирных переговорах по Украине состоит в том, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон в области безопасности и минимизировать риск новых конфликтов, заявил спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер в соцсети X после консультаций в Брюсселе.
Наша цель - учесть озабоченности всех сторон в области безопасности посредством практических, взаимосогласованных договоренностей, которые снизят риск возникновения конфликта в будущемпояснил Кушнер
Дипломатический источник сообщил, что встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Британии, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе не принесла результатов.
Организатором встречи выступила Еврокомиссия (ЕК), которая по итогам обсуждений сообщила, что участники рассмотрели вопросы "послевоенной реконструкции и развития Украины".