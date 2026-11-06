Кушнер: США хотят учесть интересы безопасности всех сторон конфликта на Украине

Кушнер разъяснил цели США на переговорах по Украине Кушнер: США хотят учесть интересы безопасности всех сторон конфликта на Украине

Москва6 ноя Вести.Цель США на мирных переговорах по Украине состоит в том, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон в области безопасности и минимизировать риск новых конфликтов, заявил спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер в соцсети X после консультаций в Брюсселе.

Наша цель - учесть озабоченности всех сторон в области безопасности посредством практических, взаимосогласованных договоренностей, которые снизят риск возникновения конфликта в будущем пояснил Кушнер

Дипломатический источник сообщил, что встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Британии, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе не принесла результатов.

Организатором встречи выступила Еврокомиссия (ЕК), которая по итогам обсуждений сообщила, что участники рассмотрели вопросы "послевоенной реконструкции и развития Украины".