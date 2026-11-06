Кушнер сообщил о содержательных переговорах с Украиной, НАТО и европейцами

Кушнер рассказал о продуктивных переговорах по Украине в Брюсселе Кушнер сообщил о содержательных переговорах с Украиной, НАТО и европейцами

Москва6 ноя Вести.Делегация Соединенных Штатов провела в Брюсселе содержательные переговоры с Украиной, Североатлантическим альянсом и европейцами.

Об этом сообщил зять американского лидера Джаред Кушнер.

США в Брюсселе провели продуктивные и содержательные переговоры с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности написал он в соцсети X

Ранее портал Rapporteur передал, что консультации, которые прошли в Брюсселе с участием делегаций Еврокомиссии, НАТО, США, Германии, Франции, Британии, Украины и представителей Всемирного банка, переросли в серию отдельных встреч между участниками вместо общей дискуссии.