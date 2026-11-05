Rapporteur: переговоры в Брюсселе состояли из серии отдельных встреч делегаций

Переговоры в Брюсселе по Украине распались на серию встреч между делегациями Rapporteur: переговоры в Брюсселе состояли из серии отдельных встреч делегаций

Москва5 ноя Вести.Технические многосторонние консультации, которые стартовали в Брюсселе с участием делегаций Еврокомиссии (ЕК), НАТО, США, Германии, Франции, Великобритании, Украины и представителей Всемирного банка, вместо общей дискуссии распались на серию отдельных встреч между участниками, передает портал Rapporteur.

Вместо общей встречи переговоры представляли собой серию отдельных консультаций между делегациями сказано в публикации

От лица Еврокомиссии на переговорах выступал глава кабинета председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт. Украинскую сторону представлял Рустем Умеров, а США присоединились к переговорам в дистанционном формате.

По итогам консультаций ЕК заявила, что на переговорах обсуждались вопросы "послевоенной реконструкции и развития Украины".

По информации портала, в четверг на аналогичных технических консультациях в штаб-квартире НАТО будут рассмотрены вопросы "гарантий безопасности" Украине.

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что переговоры по Украине в Брюсселе оказались безрезультатными.